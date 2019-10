Erhard Herrmann

Kirchmöser Bei der Bewertung der gefiederten Schönheiten im Rahmen der Rassegeflügelschau am vergangenen Wochenende im Vereinsheim Kirchmöser ging es vor allem eins zu: laut. Hier ein eindringliches Kikeriki, dort ein aufgeregtes Gurren. Die Wertungsrichter ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und begutachteten in Ruhe mit fachmännischen Blicken jedes Tier nach Haltung, Körperbau, Federkleid, Krallen, Kamm und vielem anderen mehr. Alle Einzelheiten wurden dann auf der Wertungskarte vermerkt, damit ergaben sich Gesamtpunktzahlen und eine Entscheidung, welches Tier Höchstnoten von 97 Punkten für die Note "Vorzüglich" erzielte. Das Ganze über 200 Mal. Immerhin präsentierten rund 26 Aussteller ihren ganzen Stolz. Große, kleine, dicke, dünne, weiße, schwarze und kunterbunte Hühner und Hähne, sowie eine Vielzahl an Tauben. Die Kreisschau des Rassegeflügelzuchtvereins Kirchmöser bot den Züchtern die Gelegenheit, ihre besten Tiere, die sie das ganze vergangene Jahr gepflegt und betreut haben, einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Frühjahr Zuchtstämme bilden, danach die Küken aufziehen, im Herbst die Schönsten zur Schau stellen.

Die Kampfrichter waren erfreut über den hohen Standard der Züchtungen zu diesem frühen Zeitpunkt. Diese Erfolge erfordern Erfahrung und konsequente züchterische Arbeit, über 365 Tage im Jahr. "Wir sind nur ein kleiner Verein, aber umso mehr stimmt bei uns das Vereinsleben. Alle sind mit vollen Einsatz dabei und legen viel Wert auf die Zusammenarbeit. Das ist eine der Vorrausetzung für die guten Ergebnisse", erklärte der Vereinsvorsitzende und Taubenzüchter Martin Andreas.

Mit ihren jährlich ausgerichteten Geflügelschauen tragen die Zuchtfreunde aus Kirchmöser zur Festigung und Verbreitung des Hobbys der Rassegeflügelzucht entschieden bei. "Eine artgerechte Haltung, Auslauf, gutes Futter – all das ist selbstverständlich", da sind sich alle einig und grenzen sich damit bewusst von der Massentierhaltung ab. "Die Tiere haben bei uns ein besseres Leben, als irgendwo in der herkömmlichen, massenhaften Tierzucht", bekräftigte der Vereinsvorsitzende.

Natürlich wurden die besten Züchter dann auch ausgezeichnet. Als jüngstes Mitglied konnte sich die achtjährige Josy über die Auszeichnung für ihre Mittelhäuser Tauben freuen. Die Freude an der Taubenzucht ist ihr in die Wiege gelegt worden. Ihr Vater Marko Bölkow ist ebenfalls im Verein und wurde Vereinsmeister mit seinen braunfahlen Kingtauben. Vereinsmeister bei der Hühnerzucht wurden Regina und Udo Hoffmann. Sie züchten indische Zwergkämpfer.

Leider ist im letzten Jahr das Gründungsmitglied Erich Tesmer gestorben. Für seine unermüdliche Arbeit im Verein wurde der "Erich Tesmer Gedächtnispreis" initiiert, den Wilfried Meichau in Empfang nehmen konnte. Gewünscht hätten sich die Vereinsmitglieder ein paar mehr interessierte Besucher. Zumal Nachhaltigkeit, Lebensmittelskandale, Selbstversorgung die Zeichen der Zeit setzen. Neue Mitglieder als Tierhalter oder Züchter sind immer gerne willkommen.