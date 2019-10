dpa

Potsdam (dpa) Die Zahl der Berufspendler in Brandenburg hat einen neuen Höchstwert erreicht.

"Auf dem Weg zur Arbeit verließen im vergangenen Jahr rund 376.000 Menschen regelmäßig die Grenzen der Region", hieß es in einer Mitteilung der IG Bauen-Agrar-Umwelt. Das seien 32 Prozent mehr als im Jahr 2000.

Der Mangel an günstigen Wohnungen in den Groß- und Unistädten sei eine Hauptursache für die hohe Zahl der Berufspendler, sagte der Bezirksvorsitzende der IG Bau Brandenburg, Rudi Wiggert. Demnach können sich immer mehr Menschen die hohen Mieten in der Stadt nicht mehr leisten. "Aber genau dort sind in den letzten Jahren besonders viele Jobs entstanden", sagte Wiggert.

Die Folge der hohen Zahl der Berufspendler seien nicht nur immer längere Staus und überfüllte Züge. Es geht laut Wiggert auch wertvolle Zeit für Familie, Freunde und Hobbys verloren.