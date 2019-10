Harald Nuppenau

Vierraden (MOZ) In der neuen Tischtennis-Saison spielen die 15 Teams wieder getrennt in Stadtliga Schwedt (7) und Stadtklasse Schwedt (8). Durch diese Trennung kommt es wieder zu spannenden Begegnungen etwa gleichstarker Mannschaften.

In der Stadtliga Schwedt rechnen sich unter anderem der VfL Vierraden und die Zweite des TTV Empor Schwedt Platzierungen im Vorderfeld der Tabelle aus. Der Spielplan hat sie gleich zu Saisonbeginn in der Sporthalle Vierraden zusammengeführt. Die beiden Doppelspiele entschieden die Empor-Spieler deutlich für sich. Vico Meseck und Heino Häusgen gewannen 3:0 gegen Gert Eick und Hans-Joachim Frenzel. Detlef Runge und Rainer Horn besiegten Manfred Steinberg und Herbert Hammer mit 3:1.

Die ersten Einzelspiele verliefen durchweg spannend. Bis zum Spielstand von 4:5 für Empor konnten die Vierradener das Match offen gestalten. Dann setzte sich die Ausgeglichenheit der Schwedter durch, sie gewannen sechs Einzel in Folge und das Spiel mit 10:4 Punkten.

Mit 78 flott mit dem Schläger

Ein absoluter Höhepunkt der Begegnung war das Aufeinandertreffen zweier Altmeister der Schwedter Tischtennisszene. Manfred Steinberg (VfL) und Rainer Horn (Empor) bestimmen seit Jahrzehnten das Tischtennisniveau in der Oderstadt mit. Beide Sportfreunde werden in Kürze 78 Jahre alt. Manfred und Rainer kennen sich aus vielen Begegnungen an der grünen Platte und lieferten sich auch diesmal ein faires und gutklassiges Match, welches Rainer Horn mit 3:1 für sich entschied. Beide Sportfreunde wiesen nach, Tischtennis kann man auch noch im fortgeschrittenen Alter erfolgreich spielen.

Mit den 10:4-Erfolg hat TTV Empor II die Tabellenführung in der Stadtliga übernommen und seine Titelambitionen unter Beweis gestellt.

Vierraden: Steinberg (2 Punkte), Eick (0), Frenzel (1), Hammer (1)Empor: Meseck (2,5), Runge (2,5), Horn (1,5), Häusgen (3,5)