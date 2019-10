Simone Weber

Rathenow Zur BUGA 2015 gestaltete die Rathenower Künstlerin Doris Schacht für das Weinbergbergareal sieben überdimensionale "Kissen" aus gegossenem Beton mit unterschiedlichen Farbmustern und Motiven.

Mitte Juli verpasste sie diesen mit Wasser und Bürste und der Hilfe ihrer Freundinnen bereits eine Frischzellenkur. Jetzt bekam Schacht wieder Hilfe, als sie alle Kissen unterhalb des Bismarckturms an zwei Tagen nun auch mit Farbe in neuem Glanz erstrahlen ließ. Beim Ausbessern halfen auch Enkelin Marlene (6) und Nachbarsjunge Emil (7). "Für die Kinder ist das Kissen zum Thema Imkerei das beliebteste", sagt die Künstlerin. "Für diese Aktion hat die Stadt die Kosten für die Farebn in Höhe von zirka 600 Euro übernommen."