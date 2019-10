GZ

Fürstenberg Schwer verletzt wurde am Montagabend gegen 18.15 Uhr ein Achtjähriger bei einem Unfall im Fürstenberger Stadtzentrum.

Laut Polizei wollte ein 55-jähriger Dacia-Fahrer vom Supermarkt-Parkplatz nach rechts auf die Brandenburger Straße fahren, als er offenbar den Jungen auf dem Rad übersah. Dieser sei allerdings auf der falschen Seite unterwegs gewesen, sprich er kam von rechts. Es kam zum Zusammenstoß, ferner soll das Auto dem Jungen über den Fuß gefahren sein, so die Polizei weiter. Per Rettungshubschrauber wurde der Achtjährige in eine Klinik gebracht.