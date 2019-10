Sandra Euent

Schönwalde-Glien (MOZ) SCHNAUF – das steht für Schönwalder naturverbunden, aktiv und fit und ist der Name des Laufes, den die CDU Schönwalde-Glien auch in diesem Jahr wiedre organisiert. Der Schnauf-Lauf führt durch den Krämer Forst und bildet den Abschluss der diesjährigen Laufsaison. Neu ist, dass der Lauf in diesem Jahr zum sogenannten Havellandcup 2019 gehört, der aus insgesamt sieben Veranstaltungen besteht. Dieser Cup wird vom Landkreis Havelland und dem Kreissportbund unterstützt. Zwischen 5 und 10 Kilometer langen Strecken durch den wunderschön herbstlich verfärbten Krämerwald können die Läufer bzw. Walker wählen. Start und Ziel ist die Feuerwache in Wansdorf. Der Lauf findet am Sonntag, 27. Oktober statt. Start für die Läufe ist um 10 Uhr. Anmeldungen und weitere Informationen online auf schnauf.run.