Bad Belzig Am Freitag, 11. Oktober, wurdede eine 76-Jährige gegen 17.15 Uhr Opfer eines Handtaschendiebstahles.

Die Geschädigte befuhr zur Tatzeit mit ihrem Fahrrad die Weitzgrunder Straße in Richtung Edeka. Dabei hatte sie ihre Handtasche auf dem Gepäckträger befestigt. Auf Höhe des Eingangs zum Schwimmbad kamen ihr drei männliche Jugendliche zu Fuß entgegen. Durch einen der Männer wurde die Handtasche vom Fahrrad der Geschädigten gerissen, ehe alle Drei in Richtung See-Café von rannten. Der Täter nahm das Portemonnaie aus der Handtasche und entledigte sich der Handtasche, indem er diese in ein Gebüsch in unmittelbarer Nähe des See-Café warf. Dann rannte er weiter in Richtung Stadion.

Durch einen unbekannten männlichen Zeugen, wurde die Verfolgung des Täters aufgenommen, indem er den Täter mittels Fahrrad verfolgte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca 1,80 Mter groß, von schlank, ca. 16-17 Jahre, dunkle Augen, südeuropäisches Aussehen.

Wer Angaben zur Tat machenbzw. Hinweise oder Feststellungen mitteilen kann, wird gebeten sich als Zeugen zu melden.Insbesondere bittet die Polizei den Zeuge, der Täter per Rad verfolgte, sich persönlich oder telefonisch zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Belzig unter 033841/55-1604 entgegen.