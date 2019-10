Andrea Linne

Panketal Fingerspitzengefühl war am Dienstagmorgen in Panketal gefragt. Zwei Aluminiumbrücken – eine über die Dranse und eine in der Eisenbahnstraße – schwebten an Stahlseilen und Haken über das Flüsschen Dranse, das die Wiesen in Panketal durchzieht.

Die Vorgänger aus Holz waren marode und mussten demontiert werden. Für 110 000 Euro wurden nun beide Brücken durch die Firma Glück GmbH ersetzt.

Die Dransebrücke führt auch über den Radfernweg Berlin-Usedom und soll in zwei Wochen endgültig freigegeben werden. Das 8,35 Meter lange Stück wiegt 1,5 Tonnen.

Die Schwester in der Eisenbahnstraße ist einen Meter länger und dient vielen Schülern der nahen Gesamtschule als Überquerung. Die Freigabe folgt noch.