Sandra Euent

Elstal (MOZ) Für Hundebesitzer ist es ein Alptraum, wenn der geliebte Begleiter verschwindet. Gerade macht dies die Familie Dragendorf durch. Ihre Hündin Luna ist am 10. Oktober aus einer Hundepension in Elstal entlaufen und konnte seitdem nicht wieder eingefangen werden. Sicher wurde sie am selben Abend in Zeestow gesichtet, wahrscheinlich später auch noch in Buchow-Karpzow. Wer die große, schwarz-weiße Hündin sieht oder gar bei sich aufgenommen hat, meldet sich bitte bei Tasso unter 06190/937300. Bitte nicht rufen oder hinterher laufen, dies treibt den Hund nur weiter. Die Hündin trug ein schwarz-grünes Geschirr und ein ebensolches Halsband als sie entlief.