Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Bei den Parlamentswahlen am Sonntag wurde wie erwartet gegen den landesweiten Trend gestimmt. Bei knapp 59 Prozent Wahlbeteiligung entfielen die meisten Stimmen in der Stadt mit 38,1 Prozent auf Kandidierende der oppositionellen Bürgerkoalition (KO) – ein fast identischer Wert wie vor vier Jahren. Die rechtsnationale Regierungspartei PiS kam auf 26,6 Prozent und legte damit um 4 Prozentpunkte zu. Stark schnitt in Słubice mit 20,6 Prozent das linke Drei-Parteienbündnis "Lewica" ab, mit der postsozialistischen SLD im Bunde, die vor vier Jahren nur gut 10 Prozent erhalten hatte. Der Zusammenschluss aus PSL sowie der rechtspopulistischen "Kukiz" erzielte 7,4 Prozent, die rechtsradikale "Konföderation" kam auch in Słubice auf 7,3 Prozent (2015 4,9 Prozent). Jeder Wahlberechtigte konnte jeweils einen Kandidaten für den Sejm und einen für den Senat wählen. Bei der Sejmwahl erhielt Marcin Jabłonski (KO) 1659 Stimmen und damit die meisten in Słubice, doch er ist nicht unter den 12 Abgeordneten, die aus der Wojewodschaft in den Sejm einziehen. Ein Mandat sicherte sich der in Słubice zweitplatzierte Grüne Tomasz Anisko, Landschaftsarchitekt aus Osno und Spitzenkandidat in Lubuskie auf der Liste der Bürgerkoalition (KO). Mit Anisko hat der Kreis Słubice einen eigenen Abgeordneten im Sejm. In der Wojewodschaft Lubuskie lag die PiS mit 34,3 Prozent erstmals vor der liberalen Opposition (32,3 Prozent).