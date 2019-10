OGA

Löwenberg Nach einem missglückten Einbruchsversuch erhofft sich die Polizei von der Öffentlichkeit weitere Hinweise auf die Täter.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Dienstag mitteilte, hatten unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen gegen 2.20 Uhr versucht, über die Eingangstür in die Tankstelle in der Berliner Straße in Löwenberg einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch.

Ein Zeuge hatte die Polizei nach Löwenberg gerufen, als er die ausgelöste Alarmanlage der Tankstelle bemerkt hatte. Außerdem teilte der Anrufer der Polizei mit, dass er beobachtet hatte, wie ein dunkler BMW X5 vom Gelände in Richtung Oranienburg abfuhr.

Polizeibeamte stellten Schäden an der Eingangstür der Tankstelle fest, und Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Es entstand rund 1000 Euro Sachschaden.

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hinweise unter der Nummer 03301 8510.