René Wernitz

Parey (MOZ) Am Sonntag war Vollmond, bis 28. Oktober reduziert sich die sichtbare Fläche des Erdtrabanten. Wenn man ihn gar nicht mehr sieht, ist Neumond. Es wird nachts also auch im Sternenpark Westhavelland wieder dunkler. Am Donnerstag steht aber noch der abnehmende Mond im Fokus, wenn Thomas Becker zu einer Nachtwanderung aufbricht. Los geht es um 19.30 Uhr im sogenannten Sternenblick, Pareyer Dorfstraße 5, in Parey. Becker ist ein Hobbyastronom wird allerhand Wissenswertes über den ständigen Begleiter der Erde zu berichten wissen. Anmeldungen sind auf www.zumnordlicht.com/sternenpark, telefonisch unter 0176/78935281 sowie per E-Mail an info@zumnordlicht.com möglich.