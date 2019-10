Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) In den 1980-er Jahren ermöglichte sie dem Punk einen eleganten Übergang zum Rock’n’Roll. Und mit den Pretenders einen transatlantischen Brückenschlag. Denn dass ein Mädchen aus Ohio einer britischen Band vorsteht, war nicht zwingend zu erwarten. Mittlerweile ist Chrissie Hynde fast 70 und es ist ruhig um sie geworden. Gewollt, doch das Musikbusiness hat sie längst nicht an den Nagel gehängt. Allerdings das Genre gewechselt. Rock’n’Roll sei heutzutage durch, erklärte Hynde kürzlich in einem Interview. Wenn die Eltern der heutigen 25-jährigen Rock und Punk gehört hätten, bliebe nicht viel für den Nachwuchs. Der wende sich eben traditionelleren Stilen. Dem Jazz etwa, so wie Chrissie auch.

Für die Amerikanerin ist dies jedoch kein plötzlicher Sinneswandel. Bereits vor knapp zehn Jahren fing sie sich wieder mit dem Thema Jazz an zu beschäftigen. "Valve Bone Woe" nun liegt am Ende dieses Weges. Eine Doppel-LP mit 14 Tracks, die sich fast wie das Who ist Who des Genres lesen. Von Frank Sinatra über Barbara Streisand bis hin zu John Coltrane reicht der Reigen der Coverversionen, die mal mehr, mal weniger eng am Original festgemacht sind. Hynde sagt zwar von sich, sie sei als Rocksängerin nicht in der Lage, wirklich alternativ zu den Vorlagen zu interpretieren, doch die Wirklichkeit sieht ein klein wenig anders aus. Denn die Produzenten Marius de Vries und Eldad Guetta erlaubten sich schon Veränderungen an den Arrangements, sowohl, was die Instrumentalisierung wie auch den Songaufbau betrifft. Und dann bringt natürlich die Rock-Röhre der Sängerin noch ein besonderes Flair in die Stücke. Nicht zuletzt hat man mit leichten Dub-Schnipseln hier und da für Auflockerung und Grenzüberschreitung gesorgt. Insgesamt aber bleibt festzustellen, dass der Grundton natürlich getragen ist von klassischen Jazz-Elementen, stets darauf bedacht, Melodie und Gesang zu einer Einheit zu verbinden.

Zweimal 180 Gramm Vinyl sorgen über die Arrangements hinaus auf der rein technischen Seite für ein festes Fundament. Dem Genre entsprechend kommt der Sound sehr warm aus den Schallwandlern. Mitunter wägt man sich in einem diesen berühmten Clubs, in denen die Musiker aus dem Halbdunklen heraus agieren. Die leicht kratzig, rauchige Stimme der Sängerin, fest in der Mitte platziert, bestimmt zwar das Geschehen, bildet aber zugleich einen gelungenen Kontrast zum Sound drumherum. Ein hörenswertes, gelungenes Alterswerk der Pretenders-Frontfrau. Ähnliches stünde gleichaltrigen Musiker-Kollegen gut zu Gesicht, die seit Jahrzehnten immer nur leicht veränderte Varianten der eigenen Songs präsentieren.

Chrissie Hynde: Valve Bone Woe; BMG