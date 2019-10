Bärbel Kraemer

Locktow Mit Sonnenschein und einer leichten Brise bescherte das Wetter am vergangenen Wochenende ideale Rahmenbedingungen für das Fest der Drachen- und Windspiele in Locktow.

In 20. Auflage stattfindend, lockte die Veranstaltungen zahllose Besucher aus nah und fern, die mit ihren kleinen und großen Flugobjekten den Himmel in ein buntes Phantasieland verwandelten. Ein Bild, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen in den Bann zog.

"Wir sind in jedem Jahr hier", verraten Karin und Axel Neumeister aus Treuenbrietzen. Die Eheleute haben es sich gemütlich gemacht. Die Campingstühle haben sie am Rand des Flugfeldes aufgestellt und genießen so eine prächtige Sicht. Vor ihnen flattern bunte Fähnchen und diverse kleine und große Windspiele hin und her. Sie sind im Boden verankert, so dass sie nicht ständig festgehalten werden müssen. Mit Blick auf einige XXL-Formate, die immer wieder am Himmel stehen, sagt Karin Neumeister zu ihrem Mann: "Wir müssen nachlegen". Was kein Problem ist. Das Auto ist bis unters Dach mit diversen Drachen- und Windspielen voll gepackt, die nach und nach ausgepackt und für kurze Zeit dem Spiel des Herbstwindes anvertraut werden. Allein 20 Lenkdrachen nennen die beiden ihr eigen und erzählen, dass sie jährlich nach Locktow zum Drachenfest kommen, aber auch quer durch Deutschland und bis nach Dänemark auf die Nordseeinsel Fahnö reisen, um ihrem Hobby zu frönen. Das Fest in Locktow ist für beide jedoch alljährlich ein fester Termin im Kalender. Sie erzählen, vor 20 Jahren - als erstmals eingeladen wurde, auf den Flugplatz in Dorfnähe Drachen steigen zu lassen - aus Neugierde nach Locktow gekommen zu sein. Einfach so, ohne einen Drachen dabeizuhaben, ohne überhaupt einen zu besitzen. "Wir waren als Besucher hier, einfach nur um zu schauen", so Karin Neumeister. Am Rand des Flugfeldes stehend, wurde Axel Neumeister von einem ihm fremden Herrn spontan ein Drachen in die Hände gedrückt. "Er sagte, versuch es einfach mal", erinnert sich der Treuenbrietzener.

Der wenig später im Wind stehende Drachen löste eine Art Initialzündung aus und machte aus den Eheleuten Drachenfreunde. Heute sind sie Teil einer großen Fangemeinde, die sich alljährlich in Locktow trifft. Lachend ergänzt Karin Neumeister: "Es hat Suchtpotenzial".

Nicht weit von ihnen entfernt steht Fred Bogomir auf dem Flugfeld und entlässt einen Mega-Drachen in den Himmel. Gehalten von zig Schnüren, die sich nach vielen Metern vereinen. Sein Drache ist, bis zum Schwanzende, 50 Meter lang und sechs Meter breit. Der Drachenkörper wiederum hat eine Grundhöhe von 7,50 Meter. Steht er am Himmel, zieht er die Blicke der Festbesucher magisch an. Doch allzu lange lässt Bogomir den Megadrachen nicht in der Luft - "aus Rücksicht auf die übrigen Drachenflieger", erklärt er. Würde der Riese ins trudeln geraten, besteht die Gefahr, dass er kleinere Drachen mit zu Boden reißt. Um das zu vermeiden, lässt der Berliner den von ihm selbst genähten Riesendrachen die meiste Zeit über am Boden und stattdessen kleinere Exemplare steigen. "Für den großen ist der Platz hier einfach zu klein", erklärt er. Zum ersten Mal in Locktow dabei, findet er dennoch Gefallen am Platz und an allem drum und dran.

So wie Karin Schulze aus Cammer. Sie ist mit ihrem Ehemann und den beiden Enkelkindern nach Locktow gekommen. "Das Wetter spielt mit, die Sonne, der Wind, es ist schön hier", sagt Schulze. Derweil genießen die Enkelkinder das Rahmenprogramm mit Spiel und Spaß. Danach wollen sie noch einen Drachen kaufen und ihn gemeinsam steigen lassen. Während die Bonbonfähre aufsteigt und für den Nachwuchs Bonbons vom Himmel regnen lässt, stoßen

Cheforganisator Frank Miklis aus Locktow und alle Helfer und Unterstützer auf das Jubiläum an. "Wir trinken auf das 20. Drachenfest und auf die Zukunft", sagt Rainer Timm vom "Rixdorfer Drachenklub" in Berlin, die das Fest im Hohen Fläming seit der Premiere im Jahr 1999 unterstützen.