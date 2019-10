Was habe ich denn da gesammelt?" Nach der Exkursion konnten die Teilnehmer ihre Ausbeute selbst bestimmen und im Zweifel den Rat des Experten einholen. © Foto: geh

Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel Sobald das Wetter passt, ziehen Pilzsammler dieser Tage in den Wald und hoffen, mit reichlich gefüllten Körben wieder nach Hause zu kommen – was oftmals auch klappt. Immerhin gibt es jede Menge Pilzarten, die hervorragend schmecken. Zu ihnen zählt etwa der Wiesenchampignon, der Maronen-Röhrling oder der Riesenschirmling.

Doch Vorsicht, die Pilzsuche kann schnell ihre Tücken haben, denn fast jeder Speisepilz hat einen giftigen Doppelgänger. So herrscht etwa beim unbedenklichen grauen Wulstling und dem giftigen Pantherpilz oft Verwechslungsgefahr. Dazu kommt, dass viele Pilze nur gegart genießbar sind. "Bei Weitem nicht jeder Pilz ist genießbar, selbst wenn er nicht giftig ist. Es gibt immer wieder Menschen, die eine bestimmte Pilzsorte nicht vertragen, absolute Garantie oder Sicherheit hat man da nicht", erklärt der Pilzsachverständige Jürgen Neuendorf aus Bad Belzig.

Zusammen mit Revierförster Peter Richter führte er am Samstag über 70 Pilzsammler zum Waldtag durch den Krugpark. Nach einer umfangreichen Präsentation der verschiedensten heimischen Sorten und einer Einführung ging es in die Pilze. "Pilze gehören nicht eine Plastiktüte, da sie sensibel sind und schnell verderben", rät der Experte. Wer sie dennoch darin aufbewahrt, riskiert eine unechte Pilzvergiftung.

Auf dem Weg durch den Wald wurden die gefundenen Pilze dann an Ort und Stelle bestimmt. "Kann man den essen?" Eine einfache Frage, die die beide Experten – wie schon angeklungen – oftmals gar nicht so einfach mit ja oder nein beantworten konnten. Um Verwechslungen auszuschließen, müssen die Pilzunterseite, die Hutoberfläche und die Stieloberfläche betrachtet werden. "Man muss auf den Geschmack und die Sporen achten. Farbveränderungen, Aussehen und Verhalten beim Auseinandernehmen sind ergänzende Faktoren. Ebenso wie der der Geruch", erklärte Jürgen Neuendorf.

Generell gilt: Nur die Pilze, die mit Sicherheit bestimmt werden können, sollten gesammelt werden. Des Weiteren empfiehlt es sich, nur junge Pilze mit festem Fleisch auszuwählen. Diese werden entweder behutsam mit Stiel und Stumpf aus dem Waldboden herausgedreht oder mit einem Messer abgeschnitten.

"Pilze sind wichtige Organismen im Ökosystem Wald. Wenn man einen ungenießbaren Pilz abgeschnitten hat, sollte er dennoch nicht auf den Boden geworfen werden. Am besten ist es, ihn in einen Strauch oder Gestrüpp legen. So können sich dann die Sporen besser verteilen", erklärte der der Pilzfachmann.

Nach der Exkursion wurde die Ausbeute von den beiden Experten genau unter die Lupe genommen, bestimmt oder aussortiert. Als Belohnung für die Mühen wartete auf die Pilzsucher das Krugparkteam mit Kaffee und Kuchen und einer leckeren Pilz-Kartoffelsuppe.

Nach so viel guten Ratschlägen und Tipps steht aber auch einer herzhaften Pilzmahlzeit in den nächsten Wochen nichts mehr im Wege. Dabei gilt jedoch: innerhalb von 24 Stunden sollten die Pilze nach gründlichem Säubern, Kochen oder Braten verzehrt werden.