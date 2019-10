GZ

Gransee In der Granseer Straße des Friedens haben Unbekannte an einen Garagenkomplex zwei Hakenkreuze in den Größen 30 mal 30 Zentimetern und 50 mal 50 Zentimetern gesprüht. Die Täter benutzten dazu laut einer Mitteilung der Polizei weiße sowie silberne Farbe; Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf zirka 100 Euro. Festgestellt wurden die Schmierereien Montagvormittag. Zeugen werden gesucht.