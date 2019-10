Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) In der nächsten Woche wird die Standfestigkeit der Grabmale auf den Friedhöfen des Amtes Neuzelle geprüft. Nach Angaben der Amtsverwaltung wird die Firma BSK mit dem Sachkundigen Torsten Köster am 24. und 25. Oktober unterwegs sein. Die Prüfung der Standfestigkeit ist eine öffentliche Angelegenheit. "Sie erfolgt mit einem Messgerät nach der Richtlinie der TA-Grabmal. Das steht für die Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen. Dabei handelt es sich um ein Regelwerk, das die Deutsche Naturstein Akademie aufgestellt hat. Sollten bei der Überprüfung Mängel am Grabstein gefunden werden, wird der Verantwortliche für die Grabstätte von der Friedhofsverwaltung darüber informiert. Entsprechend den Friedhofssatzungen der Gemeinden des Amtes Neuzelle sei derjenige dann verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen und die Standsicherheit wieder herzustellen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen treffen. "Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb der festgesetzten Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen", heißt es in der Mitteilung. Für Rückfragen gibt es zwei Telefonnummern im Amt: 033652.835-13 und 033652.835-28.

Folgende Zeiten sind für die Friedhöfe eingeplant. Leichte Verschiebungen sind möglich.

Donnerstag, 24. Oktober:

1. Neuzelle-Kummro – 8.Uhr; 2. Ossendorf – 8:30 Uhr;3. Schwerzko – 9.Uhr;4. Streichwitz – 9:20 Uhr;5. Steinsdorf – 9:45 Uhr;6. Bomsdorf – 10:10 Uhr;7. Göhlen –10:40 Uhr;8. Bahro – 10:55 Uhr;9. Henzendorf – 11:25 Uhr;10. Treppeln – 11:55 Uhr;11. Kobbeln – 12:20 Uhr;12. Möbiskruge – 12:50 Uhr;13. Wellmitz – 13:30 Uhr;14. Ratzdorf – 14:50 Uhr;15. Breslack – 15:25 Uhr;16. Coschen – 15:50 Uhr;

Freitag, 25. Oktober:

1. Lawitz – 8.Uhr;2. Neuzelle – 8:40 Uhr