Markus Kluge

Linum/Herzsprung (MOZ) Für einige Lkw-Fahrer an den Rast- und Tankanlagen Linum und Herzsprung gab es in der Nacht zu Dienstag eine böse Überraschung: An ihren Anhängern wurden die Planen aufgeschlitzt. Die Täter haben dadurch vermutlich auf die Ladeflächen nach möglichem Diebesgut geschaut. In Linum wurden drei Planen beschädigt – Schaden rund 600 Euro. In Herzsprung war ein Auflieger betroffen. In keinem der Fälle wurde etwas gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Kriminaltechniker sicherten Spuren von den Tätern an den Lkw.

An der Autobahn kommt es immer wieder vor, dass Planen aufgeschlitzt werden. Einer der größten Fälle ereignete sich 2017. Zwischen Linum und Herzsprung waren seinerzeit in einer Nacht 33 Lkw beschädigt und teilweise ausgeraubt worden.