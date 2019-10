BRAWO

Brandenburg Die Zahl der Berufspendler in Brandenburg an der Havel hat einen neuen Höchststand erreicht: wie die Industriegewerkschaft (IG) Bauern-Agrar-Umwelt mitteilt kamen rund 12.000 Menschen im vergangenen Jahr zum Arbeiten regelmäßig von außerhalb in die Stadt – das sind 50 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Damals zählte die Havelstadt rund 8.000 sogenannte Einpendler. Dabei beruft sich die IG auf eine aktuelle Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

Gewerkschafter Rudi Wiggert spricht diesbezüglich von einem "alarmierenden Trend". Eine Hauptursache für den Pendel-Boom sei der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in den Städten. "Eine wachsende Zahl von Menschen kann sich die hohen Mieten und Immobilienpreise gerade dort nicht mehr leisten, wo in den letzten Jahren besonders viele Jobs entstanden sind", sagt der Bezirksvorsitzende der IG BAU Mark Brandenburg. Die Folge seien immer längere Staus und überfüllte Züge. Strecken von mehr als 50 Kilometern bis zum Arbeitsplatz seien für viele Pendler in Brandenburg an der Havel mittlerweile gang und gäbe, betont Wiggert.

Die Pendler-Problematik in Brandenburg an der Havel ist insgesamt jedoch Teil eines bundesweiten Trends: Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit pendelten im letzten Jahr 39 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in eine andere Stadt oder einen anderen Kreis zur Arbeit.