Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (MOZ) Eine ganz besondere Fotoausstellung ist vom 21. Oktober bis 16. November im Dallgower Havelpark zu sehen. Der Freiburger Fotograf Frank Sirona zeigt seine spektakulären Landschaftsaufnahmen aus dem Südwesten der USA. "Canyons" heißt die 25 Motive umfassende Ausstellung.

Die in der Ausstellung gezeigten Lichtbilder drückten die besondere Leidenschaft des Fotografen für unberührte Naturlandschaften aus, die sich dem Betrachter motivübergreifend in faszinierender Reinheit, Klarheit und lebendiger Vollkommenheit präsentieren, heißt es in der Vorankündigung.

Entgegen der heute üblichen Digitalfotografie entstanden die Aufnahmen alle mit einer analogen Großformat-Kamera auf Film. Dies erlaube eine extreme Auflösung und Schärfe. Gezeigt werden die Bilder als großformatige Fotopapier-Abzüge, die per Laserbelichter rasterlos und verlustfrei erstellt wurden. Auf den bis zu fast drei Metern breiten Abzügen ist der faszinierende Detailreichtum aller Motive für den Betrachter eindrucksvoll sichtbar. Ihre extreme Schärfe und Farbdifferenzierung wird durch die Form der Ausstellungs-Präsentation noch verstärkt. Die Fotos sind hinter interferenzoptisch entspiegeltem Mineralglas (sogenanntem "Museumsglas") aufkaschiert und zeigen so eine Plastizität und Brillanz, die einmalig ist. Entwickelt wurde dieses Verfahren vom Fotografen in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Fotofachlabor Bühler.

Die Ausstellung von Frank Sirona im Havelpark ist mehr als nur ein fotografisches Naturerlebnis. Sie zeigt auch das Maximum dessen, was die Technik im Hinblick auf Kamera und Objektiv, wie auch bei der Bildpräsentation, heute zu bieten hat.

Weitere Informationen zum Fotografen und seiner Arbeit auf www.franksirona.de.