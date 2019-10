Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Ein Mann, der unter paranoider Schizophrenie leidet, sorgt in Rheinsberg für Unruhe. Wiederholt ist er schreiend in der Öffentlichkeit aufgetreten. Er hat Nachbarn den Tod angedroht und mehrfach Passanten und Anwohner seiner Straße belästigt. Der Rechtsanwalt Gerd Schnittcher fordert die zuständigen Behörden nun auf, etwas gegen den Mann zu unternehmen. Er vertritt eine Mandantin, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Erkrankten lebt. Die Frau habe so sehr Angst vor dem Mann, dass sie sich nicht aus dem Haus traue, wenn sie diesen auf der Straße sehe. Aufgrund der psychischen Belastung habe sie bereits einen Hörsturz erlitten. In einem vierseitigen Schreiben, das Schnittcher an den zuständigen Betreuungsrichter, den sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises sowie das Ordnungsamt und die Polizeidienststelle der Stadt Rheinsberg gesandt hat, fordert Schnittcher, dass der Mann irgendwo untergebracht wird, wo er beaufsichtigt und betreut wird.

Den Behörden sind jedoch die Hände gebunden. Die Hürden für eine Einweisung sind sehr hoch. Die Gesetzgebung möchte die freiheitlichen Grundrechte als hohes Gut schützen. Zwangseinweisungen sind nur möglich, wenn eine Person durch ihre Erkrankung in erheblichem Maß die öffentliche Sicherheit oder ihr eigenes Leben gefährdet. Der Betreuer des Mannes hält seinen Klienten für ungefährlich.