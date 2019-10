Roland Becker

Velten (MOZ) Ein Auftrag für den internationalen Markt stärkt den auch in Velten und Berlin vertretenen Bahnbauer Stadler. Das Unternehmen vermeldete am Dienstag, erstmals einen Auftrag in Taiwan gewonnen zu haben. Die Taiwan Railways Administration hat 34 dieselelektrische Lokomotiven bei dem Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Bussnang bestellt. Zwar werden die Loks nicht in Deutschland, sondern im spanischen Valencia gefertigt. Doch mit dem Fuß, den Stadler nun nach Asien setzen kann, werden indirekt auch die Standorte in Deutschland gestärkt. Der Wert des neuen Auftrags beläuft sich auf 165 Millionen Euro. Die Lokomotiven sollen sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr eingesetzt werden. Eine Herausforderung der besonderen Art ist es für das Unternehmen, die Loks auf das subtropische Klima in Taiwan auszulegen. Die Schienenfahrzeuge müssen dort mit Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius und einer 100-prozentigen Luftfeuchtigkeit klarkommen.

Nach Angaben von Stadler zeigen jetzt die seit zehn Jahren angestrengten Bemühungen Erfolg, auf den asiatischen Markt vorzudringen. Der Taiwan-Auftrag ist der eigene auf dem Kontinent. Vor drei Wochen hatte Stadler ein Joint Venture mit einem indonesischen Bahnunternehmen vermelden können. Dabei geht es um die Produktion von 500 S-Bahn-Wagen.