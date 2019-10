Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die Landkreisverwaltung plant eine Jugendhilfeplanung für Oberhavel zu erarbeiten, die allerdings erst in fünf oder sechs Jahren als zentrales Steuerungsinstrument kommunaler Kinder- und Jugendhilfe zum Einsatz kommt. "Wir begrüßen die Ankündigung vom Fachbereich Jugend", teilt Thomas von Gizycki von der Kreistagsfraktion der Grünen (kleines Bild) mit. Es sei aber bedauerlich, "dass wir so lange darauf warten müssen".

Ein Grund dafür ist die genaue Erfassung des Ist-Zustands und eine anschließende wissenschaftliche Analyse, um den Bedarf festzustellen. Danach muss ein Maßnahmekatalog erarbeitet werden, um die Jugendhilfeplanung auf gesicherte Füße zu stellen.

Zunächst sind Planungskonferenzen vorgesehen. Die erste davon findet am 13. November für das Gebiet Mühlenbecker Land, Glienicke, Hohen Neuendorf und Birkenwerder statt. Ziel ist es, erste konkrete Vereinbarungen zu erarbeiten. Weitere Zusammenkünfte in den anderen Gebieten sollen folgen. Ab 2021 soll dann eine genaue Analyse beginnen, was Kinder und Jugendlichen benötigen. Dazu seien viele Gespräche notwendig.

Wie wichtig eine bessere Planbarkeit ist, betont auch Susann Reissig vom Kreisjugendring Oberhavel. So werde ihre Arbeitsgrundlage ­­– der Jugendförderplan – seit zehn Jahren lediglich fortgeschrieben. Die aktuelle Situation werde dadurch schon lange nicht mehr abgebildet, geschweige denn angepasst.

Neu ist zudem, dass der Fachbereich Jugend einen Kitabedarfsplan auflegen will. Dazu soll es künftig auch eine Kita-Entwicklungsplanung geben So etwas hat Oberhavel noch nicht. "Beides brauchen wir dringend, um die Kapazitäten und die benötigten Angebote für die Kitabetreuung in Oberhavel bereit stellen zu können", so Thomas von Gizycki. "Bislang seien die Städte und Gemeinden weitgehend auf sich alleine gestellt, wenn es darum geht, angemessene Kinderbetreuung sicher zu stellen. "Der Landkreis ist hier in der Pflicht und muss dieser Aufgabe künftig besser gerecht werden. Es muss hierbei darum gehen, nicht nur jedem Kind einen Platz anbieten zu können, sondern dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern zu entsprechen. Es muss also verschiedene Angebote geben, zwischen denen die Eltern wählen können", so der grüne Abgeordnete von Gizycki. Aus einer Kita-Entwicklungsplanung wird auch der Bedarf an Fachkräften und Auszubildenden sichtbar.