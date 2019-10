So funktioniert die Methode "World Café"

Das "World Café" ist eine bewährte Alternative zu herkömmlichen Konferenzen und Symposien, denn diese kranken oft am mangelnden Austausch zwischen den Teilnehmern.

Die Teilnehmer stehen an Caféhaus-Tischen, an denen 4 bis 5 Menschen Platz finden können. In zwangloser Atmosphäre findet der Austausch statt.

In Gruppen wird an den Tischen zusammen diskutiert. Nach etwa 25 Minuten wechseln die Teilnehmer die Tische und finden sich in neuen Konstellationen zusammen. Ein Gastgeber bleibt am Tisch zurück und trägt die Ergebnisse der ersten Runde in die nächste spontan entstandene Gruppe. So befruchten sich die Teilnehmer gegenseitig mit neuen Ideen und Perspektiven.

An der ersten Konferenz haben im Juni in Oranienburg teilgenommen: Mitglieder des Nahverkehrsbeirates, Kreistagsabgeordnete, das Staatliche Schulamt, der Senioren­beirat, die Behindertenbeauftragte sowie Unternehmen, Organisationen, Verbände und Vereine wie der VBB, der Tourismusverband Ruppiner Seenland, die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel, der ADFC, der Fuss e. V., die NEB, die IHK, die Wasserinitiative Nord AG sowie Vertreter der Städte und Gemeinden Oberhavels und andere. ⇥bu