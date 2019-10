Roland Becker

Velten (MOZ) Nichts erinnert mehr an den Meissnerhof. Keine Wand, kein Stein ist von dem Gebäudeensemble übriggeblieben, das sich am Kanal zwischen Hennigsdorf und Velten befand. Der Erinnerungslosigkeit wird am kommenden Montag ein Ende gesetzt. Dann soll am Eingang zum Veltener Businesspark (Parkallee) eine Informationsstele enthüllt werden, die an das grausame Geschehen erinnert, das sich 1933 für einige Monate im Meissnerhof abspielte.

Im Frühjahr 1933, manche Quellen sprechen sogar schon vom Februar jenes Jahres, wurde der Meissnerhof von der Idylle zur Hölle. Bis dahin war das abgeschieden gelegene Anwesen ein Treff der Naturfreunde gewesen. Doch wenige Monate nach Hitlers Machtübernahme missbrauchte die Nauener SS-Standarte die Keller des Landguts als eines der frühen Konzentrationslager. In den Kellerräumen wurden Oppositionelle nicht nur gefolgert, sondern auch ermordet.

Eines der frühen Opfer war der Veltener Stahlarbeiter und Kommunist Richard Ungermann. Der 25-Jährige wurde am 14. Mai 1933 verhaftet und in den Meissnerhof verschleppt, wo er zwei Tage später erschossen wurde. Seine Leiche wurde in einen Sack gepackt und in der Havel bei Hennigsdorf versenkt. Bis 1990 trugen in Velten die heutige Wilhelmstraße und die jetzige Linden-Grundschule seinen Namen.

Das KZ Meissnerhof existierte nur bis zum 24. Juni 1933. Alle zu diesem Zeitpunkt Inhaftierten wurden in das KZ Oranienburg gebracht.

Erst 2014 wurde der Gedanke geboren, an diesen vergessenen Ort des Grauens zu erinnern. Damals wurde im Hennigsdorfer Bürgerhaus eine von der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten konzipierte Ausstellung zu den frühen Konzentrationslagern in der Provinz Brandenburg gezeigt. Es hat fünf Jahre gedauert, ehe dieser Plan nun realisiert wird. Der Erinnerungsort wird sich von der Gestaltung her an bereits existierende – so an der Berliner Straße in Velten – angleichen. Auf einer Betonstele sind Metalltafeln befestigt, die über die Geschichte des jeweiligen Ortes informieren. Da das Areal des früheren Meissnerhofs schwer zugänglich ist, haben sich Hennigsdorf und Velten mit der Stiftung geeinigt, die Stele am Eingang zum Businesspark aufzustellen. Die Enthüllung ist für kommenden Montag, 10 Uhr, vorgesehen.

Laut Stiftungssprecher Dr. Horst Seferenz sind diese Stelen bislang größtenteils von Vandalismus verschont geblieben: "Sie sind aber auch mit einem Graffiti-Schutz versehen."