Jürgen Liebezeit

Ort (MOZ) Mit einem heiklen und emotionalen Thema muss sich am Donnerstagabend der Hohen Neuendorfer Ausschuss für Bauen, Ordnung und Sicherheit beschäftigen. Denn die Gebühren für eine Bestattung auf den kommunalen Friedhöfen soll den aktuellen Begebenheiten angepasst werden. Hintergrund ist die turnusmäßige Überprüfung der Gebührenordnung, die vor drei Jahren beschlossen worden war.

In den vergangenen Jahren hat die Stadtverwaltung ein deutlich geändertes Bestattungsverhalten festgestellt. Die "klassische" Erdbeisetzung, die früher die gängigste Bestattungsform war, werde immer weniger durchgeführt, heißt es in der Beschlussvorlage. So sei heute zu beobachten, dass nicht nur die Feuerbestattungen immer mehr den Vorzug vor den Erdbeisetzungen erhalten, sondern auch die Beisetzungsform der anonymen Gemeinschaftsgräber stark nachgefragt sei. "Diese sich ändernde Nachfrage bei der Wahl der Bestattungsart hat gravierende Auswirkungen auf die Pflege und Gestaltung der Friedhöfe", wird den Stadtpolitikern die Sachlage erklärt. Das hat Folgen für die Bewirtschaftung. Da die Zahl der privat zu pflegenden Gräber abnehme, sei ein deutlich höheres Maß an Pflege durch die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung zu übernehmen. Diese Kosten spiegeln sich in der Änderung der Gebührensatzung wider.

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren für Urnengräber zu erhöhen und für Einzelwahlgräber zu reduzieren. So soll die Beisetzung in einer Urnenwahlgrabstätte für 20 Jahre künftig inklusive Gebühren und Benutzung der Kapelle 822 Euro kosten. Bislang kostet sie 643 Euro. Wenn Angehörige die klassische Beerdigung im Einzelgrab wählen, sollen sie künftig 1 311 Euro zahlen. Bislang sind 1 359 Euro fällig, also 48 Euro mehr. Auch die Beisetzung in einer Rasenreihengrabstätte wird teurer. Der Vorschlag der Verwaltung beläuft sich auf 1 799 Euro (bislang: 1 656 Euro).

Beisetzung am Findling

In der Summe werden Urnenbeisetzungen um bis zu 28,74 Prozent teurer, während die klassische Erdbestattung um bis zu 25 Prozent günstiger wird.

Für Irritationen sorgt in der Gebührensatzung die Position "Urnengrab Findling", für die die Verwaltung 575 Euro veranschlagt. Dabei handelt es sich aber nicht um das Grab eines Findelkindes, das auch Findling genannt wird, sondern um einen neuen Platz für acht Urnen auf dem Friedhof Borgsdorf. Es ist eine Anlage, in dessen Mitte sich ein Findling befindet.

Die Ausschusssitzung beginnt am Donnerstagabend um 18.30 Uhr im neuen Rathaus. Die Sitzung ist öffentlich.