Matthias Henke

Seilershof Darauf haben die Seilershofer lange gewartet. Nun ist es soweit. Für den Um- und Ausbau des Gemeindezentrums in ihrem Dorf wird der symbolische erste Spatenstich vollzogen.

Das Ganze ist für Mittwoch, 30. Oktober, 16 Uhr, vorgesehen. Treffpunkt ist am alten Konsum an der Ecke Hauptstraße/ Seestraße.

Während ein Teil des früheren Dorfkonsums abgerissen wird, sollen einige Wände dieses Flachbaus, insbesondere des vorderen, straßenzugewandten Bereiches, erhalten und Teil des neuen Zentrums werden. Kostenpunkt für das Bauvorhaben: insgesamt 423 000 Euro. 75 Prozent der Summe werden gefördert.

Für prinzipiell eine gute Sache hält das auch der Stadtverordnete Frank Görden (Piraten). Er kritisierte in der jüngsten Finanzausschuss-Sitzung jedoch, dass ein solcher Treffpunkt angesichts der hohen Investitionskosten vergleichsweise wenig genutzt werde. "Vier Ortsbeiratssitzungen im Jahr, drei Geburtstage und einmal Rommé-Club im Monat – da ist eine halbe Million echt mal eine Ansage", so Görden. Grundsätzlich möge man sich intensiver Gedanken über die Nutzung solcher Gebäude machen, ob in Seilershof oder den anderen Granseer Ortsteilen, und dabei auch die Akteure vor Ort in die Pflicht nehmen.