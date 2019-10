Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der SPD-Abgeordnete Bernd Krumbach macht sich Sorgen um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung Zehdenick. Durch hohe Fluktuation der Mitarbeiter und das Erreichen des Rentenalters fehlten derzeit sechs Mitarbeiter in der Verwaltung. Es stimme, dass allein in diesem Jahr bereits 17 Stellen in der Stadt Zehdenick neu besetzt worden seien. Das betreffe aber nicht nur die Verwaltung, sondern die Stadt als Ganzes, besonders im Bereich der Kinderbetreuung seien mehrere Erzieher neu eingestellt worden, bestätigte Fachbereichsleiter Verena Rönsch, die als Personalchefin auch für Einstellungen verantwortlich ist. Es werde versucht, alle freiwerdenden Stellen kurzfristig durch interne und externe Ausschreibungen neu zu besetzen. Auch Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) hat voll­stes Vertrauen in seine Fachbereichsleiterin, was die Nachbesetzung offener Stellen anbelangt, was gerade durch das Erreichen des Rentenalters aktuell sei. Es sei nicht immer leicht, alle Stellen sofort neu zu besetzen, auch weil der öffentliche Dienst mit der freien Wirtschaft konkurriere.

Dennoch seien in jüngster Zeit einige freigewordene Stellen neu besetzt worden. Beispielsweise habe Verena Rönsch eine neue Sekretärin bekommen. Heike Ehrendreich leitet das Vorzimmer der Fachbereichsleiterin. Auch die Position des EDV-Beauftragten in der Stadtverwaltung sei nunmehr zum 1. Oktober neu besetzt worden. Die Administratorin Susan Rudolph führe die Arbeit des langjährigen EDV-Spezialisten Dieter Friedrich fort, der in den Ruhestand gegangen sei. Aktuell läuft bei der Stadt eine Ausschreibung für den Bauhof. Es wird ein Mitarbeiter für Baumpflege, Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gesucht, der gleichzeitig den Leiter des Bauhofes bei Abwesenheit vertreten soll. Auch die Stadtbibiothek hat mit Beata Schulz seit diesem Jahr eine neue Leiterin. Sorge bereitet dem Bürgermeister der hohe Krankenstand in der Verwaltung. Er hoffe, dass sich dieser in nächster Zeit auf ein normales Maß einpendeln wird. An eine Umstrukturierung der Verwaltung sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht gedacht, so Kronenberg.