Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Während in Berlin Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion vorige Woche medienwirksam den zivilen Ungehorsam probten und etwa mit Straßenblockaden auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machten, versuchen auch in Eberswalde Abgeordnete sowie Hochschule das Thema noch stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken. Allerdings deutlich leiser.

Die Fraktionen SPD/BFE, Linke und B90/Grüne haben sich zusammengeschlossen, um das von der HNE mit dem Verein Hebewerk entwickelte Projekt "Wandel Wald-Stadt Eberswalde", für das eine Bundesförderung angestrebt wird, zu unterstützen. Sie beantragen eine kommunale Finanzspritze von 30 000 Euro (über drei Jahre) sowie die Finanzierung einer halben Stelle zur Koordination aller Vorhaben und Aktivitäten zum Klimaschutz.

Letzteres sieht die Verwaltung aktuell jedoch kritisch. Sie empfiehlt, mit Blick auf die Bewerbungsfrist, zunächst "nur" eine Kofinanzierung des Vorhabens. Alles Weitere, so hatte Baudezernentin Anne Fellner vor dem Fachauschuss jüngst erklärt, müsse in einer Kooperationsvereinbarung ausgehandelt und festgeschrieben werden. "Wandel Wald-Stadt Eberswalde" soll an das im August ausgelaufene Projekt Transition Thrive anknüpfen und u. a. Bürger für Klimaschutz aktivieren sowie neue Formate entwickeln.

Etwas provokanter kommt da schon der Vorstoß der Fraktion Die Partie/Alternative für Umwelt und Natur daher. Mirko Wolfgramm und Co. wollen in Eberswalde den "Klimanotstand" ausrufen. In der Beschlussvorlage für die Stadtverordnetentagung am 24. Oktober heißt es zwar, Eberswalde gehöre zu den "Vorreitern in Sachen Klimaschutz". Gleichwohl sehen die Antragsteller offenbar noch deutlich Luft nach oben.

Fortan, so die Forderung der Fraktion, müsse die "Eindämmung der gemeinhin als Klimakrise bezeichneten Veränderungen in der Umwelt (...) auf kommunaler Ebene als Aufgabe von höchster Priorität" verstanden werden. Dazu sei das 2013 beschlossene Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt bis Mitte 2020 an die neuen Erfordernisse anzupassen, ergeht faktisch ein Auftrag ans Rathaus. Eberswalde, so ist zu lesen, fange "nicht bei Null an". Allerdings würden eben Anspruch und Wirklichkeit noch auseinanderklaffen. Wolfgramm und Co. verweisen etwa auf die Verkehrsführung in der Heegermühler Straße in Westend. Und die Umsetzung des Radnutzungskonzeptes.

Heizen und Verkehr im Fokus

Mit dem Antrag formuliert die Fraktion Handlungsschwerpunkte. Inhaltlich liegt der Fokus auf der Wärmeversorgung sowie dem Verkehr. Von zentraler Bedeutung ist für Die Partei/Alternative für Umwelt und Natur unter anderem der Obus. Verkürzung der Taktzeiten, Verlängerung des Verkehrs und vor allem auch Ausbau des Oberleitungsnetzes, so soll der öffentliche Nahverkehr gefördert werden. "Obus statt Diesel, Oberleitung statt Batterie". Vorgeschlagen werden ebenso der Abbau von Ampeln in der Stadt sowie endlich eine echte "grüne Welle".

Bis Ende 2019 soll die Verwaltung laut Begehren bereits liefern – und einen Evaluierungsbericht vorlegen. Auf dessen Basis sollen dann konkrete Vorschläge erarbeitet und im Juni 2020 durch das Parlament beschlossen werden, freilich unter Mitwirkung der Bürger.

Öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung: 24. Oktober, 18 Uhr, Familiengarten