Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Das SPD-Kandidatenduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken fordert ein Ende der Hartz-IV-Sanktionen.

In einem Konzept mit dem Namen "Gute Arbeit und soziale Sicherheit für die Vielen", das dieser Zeitung vorliegt, schreiben die beiden, es müsse "klar sein, dass ein Existenzminimum eben das ist: das absolut Mindeste. Daher muss das Existenzminimum auch sanktionsfrei sein."

Walter/Borjans und Esken gehen damit über das Sozialstaatskonzept hinaus, dass die SPD im Februar noch unter Parteichefin Andrea Nahles beschlossen hatte. Darin verlangt die SPD, "sinnwidrige und unwürdige Sanktionen" abzuschaffen. Mitwirkungspflichten sollten allerdings erhalten bleiben.

"Wir wollen eine politische Lobby für die sein, die sonst keine Lobby haben", schreibt das Kandidatenteam in ihrem Konzept. Auf sieben Seiten breiten die beiden aus, wie sie sich künftig die Sozialpolitik vorstellen. So soll die Arbeitslosenversicherung durch eine Arbeitsversicherung abgelöst werden, die in verschiedenen Lebenssituationen greift – etwa wenn Angehörige gepflegt werden oder eine Weiterbildung ansteht.

Das Renteneintrittsalter dürfe nicht erhöht werden. Zugleich solle die gesetzliche Rentenversicherung gestärkt werden, während die steuerliche Förderung der Riester-Rente unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes abgeschafft werden soll. Um Renten oberhalb der Armutsgrenze zu garantieren, soll der Mindestlohn auf zwölf Euro angehoben werden.

Nie seien die Chancen größer gewesen, Wohlstand für alle, soziale Sicherheit und gute Arbeit zu gewährleisten, heißt es in dem Papier. Es gebe aber auch Probleme, die "aus falschen politischen Weichenstellungen resultieren", schreiben sie und nennen die anhaltende Sparpolitik als eine der Ursachen.