Kenneth Anders

Eberswalde (Freier Autor) Traditionen gelten als wichtig für die kulturelle Selbstbestimmung ethnischer Gruppen. Aber können Traditionen auch verändert werden? Wer schaut darauf, ob sie den Menschen noch dienen? Und welchen Preis zahlen jene, die die eigenen Traditionen infrage stellen oder verändern wollen? In der russischen Republik Tuva gibt es eine Form des Kehlkopfgesangs, die von den indigenen Einwohnern praktiziert wird. Die Ausübung dieser "Khoomei" genannten Tradition ist aber ausschließlich Männern vorbehalten. Czodura Tumat ist die einzige Frau ihrer sibirischen Community, die öffentlich Khoomei praktiziert und es in dieser Technik zu einer anerkannten Meisterschaft gebracht hat. Sie unterweist auch Schülerinnen in dieser Kunst, was für diese jungen Frauen aber mit erheblichen Problemen verbunden ist. Sie müssen mindestens mit dem Unverständnis ihrer Familien, in vielen Fällen sogar mit Sanktionen und offener Feindschaft rechnen.

Der Film, den wir heute Abend als fünften Wettbewerbsbeitrag der langen Dokumentarfilme zeigen, verzichtet dennoch auf jede anklagende Geste. Er begleitet seine Protagonistinnen beim Musizieren und in ihren Auseinandersetzungen mit der Blindheit der eigenen Tradition und zeigt die Überforderung der Männer, mit der Beharrlichkeit von Czodura Tumat umzugehen. So schafft die russische Filmemacherin Olga Rodionova nicht nur Zugang zu einem emanzipatorischen Konflikt, sondern öffnet auch Augen und Ohren für die Schönheit der Musik und der Menschen und macht nicht zuletzt Hoffnung, dass sich die Frauen mit ihrer Liebe und ihrem Engagement durchsetzen werden. Marta Stysiak, Kamerafrau der russisch-polnischen Produktion, wird zur Vorführung und zum anschließenden Filmgespräch vor Ort sein.

Sing, heute, 18 Uhr, Block 10, Russland/ Polen 2018, 52 min, Originalsprache Russisch / UT English / Synchrone Übersetzung per Kopfhörer