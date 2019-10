MOZ

Bernau (MOZ) Einbrecher haben sich am Wochenende ein Haus in der Wielandstraße als Ziel gesucht. In der Zeit von Freitag bis Sonntag drangen sie gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchwühlten dort Schränke und Räume. Die Täter verschwanden mit Technik und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe war zunächst noch unklar.