Frankfurt (Main) (NBR) Der Buchpreis für Sasa Stanisic ist eine Auszeichnung, wie sie richtiger kaum sein könnte.

Stanisic hat nicht erst mit seinem Roman "Herkunft" gezeigt, wie klug, exakt und vielschichtig seine Texte sind – allein dafür hätte er den Preis verdient. Doch bei ihm kommt noch etwas hinzu: Deutsch ist nicht seine erste Muttersprache. Er hat sie erst als Teenager nach seiner Flucht aus Bosnien gelernt.

Stanisic steht für eine Reihe von Künstlern – zu nennen wären auch die Autorin Olga Grjasnowa, der Regisseur Fatih Akin, die Theaterintendantin Shermin Langhoff –, die noch eine zweite Sprache haben. Die andere Geschichten erzählen und andere Debatten führen und diese Geschichten und Debatten in den Mehrheitsdiskurs einbringen. Stanisic’ Empörung über den Nobelpreis für Peter Handke ist ein Beispiel dafür. Die Kultur – in der durchaus nicht alles gut läuft – zeigt damit der Politik, wie es geht. Denn dass zwar jeder Vierte in Deutschland einen Migrationshintergrund hat, gleichzeitig aber niemand mit einer Zuwanderungsgeschichte in der Bundesregierung sitzt, das ist doch eigentlich ein Skandal.