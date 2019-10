Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Sieben Bands, vier Konzerte – die 18. Fürstenwalder Jazztage steigen ab 26. Oktober. Die MOZ stellt Künstler vorab vor. Heute: Three Fall & Melane.

In den Biografien der Musiker verbinden sich Ost und West, Nord und Süd – die ideale Besetzung, um das Mauerfall-Jubiläum am 9. November mit einem Jazzkonzert zu würdigen, meint Peter Apitz. "Sängerin Melane singt Teile in ihrer Landessprache, sie stammt aus dem Kongo. Die Musiker stammen zum Teil aus Köln, zum Teil aus Ostberlin", sagt der Organisator der Fürstenwalder Jazztage.

Erst vor drei Jahren mischte sich die samtige Stimme von Melane Nkounkolo zu den eher rauen Klängen von Schlagzeug und Bläsern – Three Fall, die seit 2008 gemeinsam Musik machen, erweiterten ihr musikalisches Repertoire aus Jazz, Funk und Hip Hop um Facetten des Soul, Reggae und Afrobeat. Vor einigen Jahren war das Trio beim Jazz-Band-Ball zu Gast; das Publikum war begeistert, so Apitz. Mit Sängerin sind die Musiker am 9. November, 19 Uhr, in der Kulturfabrik zu erleben. Tickets kosten im Vorverkauf 24, an der Abendkasse 28 und für Schüler 14 Euro.