Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Kolonne schwarzer Luxuslimousinen parkte am Dienstagmittag vor der St.-Gertraud-Kirche. Deren Fahrer hatten keine Minister, sondern hohe geistliche Würdenträger in die Stadt gebracht: Anlässlich des 25. Geburtstages des Oekumenischen Europa-Centrums Frankfurt (Oder) haben sich alle 18 polnischen und deutschen Bischöfe aus der Oder-Neiße-Region zu ihrer ersten ökumenischen Konsultation getroffen.

Zum Auftakt sprach der Senior Primas von Polen, Erzbischof em. Henryk Muszynski aus Gniezno (Gnesen) von "ernsten Herausforderungen", vor denen der Kontinent und die christlichen Kirchen stünden. Angesichts dessen brauche es neue Initiativen, neuen Einsatz, um die Versöhnung zu fördern, so der Erzbischof während der Andacht am Mittag vor dem Marien-Altar in der St.-Gertraud-Kirche.

Mauern in den Herzen

Henryk Muszynski konstatierte, dass im "weitgehend vereinten und demokratischen Europa" auch nach dem Fall der Berliner Mauer in den Herzen der Menschen "Mauern des Egoismus, des Hasses und der Entfremdung" stünden. "Alles, was wir an Annäherung und friedlicher Nachbarschaft bisher gemeinsam erreicht haben, ist heute ernst bedroht", gab Polens einst führender katholischer Geistlicher seiner Sorge Ausdruck.

Er sah die Bischöfe vor der Aufgabe, sich "angesichts der wachsenden Vertrauenskrise, Säkularisierung, von Populismus und offener Feindseligkeit" zu fragen, "was wir im ökumenischen Geist für friedliche Beziehungen ... in Europa tun können?"

Im Geist der Ökumenischen Charta verpflichteten sich die Bischöfe, "jedem Versuch zu widerstehen, Religion und Kirche für ethnische oder nationalistische Zwecke zu missbrauchen", so der Erzbischof. Vor dem Altarbildnis des Hl. Adalbert, "dem letzten Heiligen der noch ungeteilten Kirche" und der Hl. Hedwig von Schlesien, "die unsere Völker und Länder verbindet", warb der Alt-Bischof um die Verteidigung von Grundwerten, wie der Würde jedes Menschen, Solidarität und Freiheit.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen der Bischöfe im Oderturm fand am Nachmittag ein deutsch-polnischer ökumenischer Fest-Gottesdienst anlässlich des OeC-Jubiläums in der Friedenskirche statt. Er stand im Zeichen der Heiligen Hedwig, deren Todes- und Namenstag der 15. Oktober ist.

Das Friedenszentrum folge mit seiner Arbeit Hedwigs Beispiel, erklärte Propst Christian Stäblein einleitend. Der designierte Nachfolger von Landesbischof Markus Dröge leitete den zweisprachigen Gottesdienst, in dem Pfarrer Justus Werdin vom OeC die Dolmetscher-Rolle übernahm. OeC-Vorsitzender Christoph Bruckhoff begrüßte als Hausherr "die polnischen Freunde, die unsere ausgestreckte Hand angenommen haben", besonders herzlich.

500 Kilometer weit angereist

Unter ihnen drei polnische Katholiken aus Oberschlesien, die 500 Kilometer gefahren waren, um das Bischofstreffen zu erleben. "Die Versöhnung zwischen Deutschen und Polen ist für uns ein wichtiges Thema", erklärte Krystyna Skórka aus dem oberschlesischen Wallfahrtsort Piekary Slaskie. Berlins Erzbischof Heiner Koch ging in seiner Predigt der Frage nach, warum in Ostdeutschland so viele Menschen der Meinung seien, Gott nicht zu brauchen? Das Beispiel der Hl. Hedwig zeige: man müsse ihn sehen wollen, so der Erzbischof.

Am Ende des Gottesdienstes reichten sich die deutschen und polnischen Stuhlnachbarn in der voll besetzten Friedenskirche mit dem Wunsch "Friede sei mit dir" und auch einem "Schalom" die Hände. Justus Werdin erbat am Ausgang Spenden für die Reparatur der Turmuhr der Friedens­kirche.