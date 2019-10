MOZ

Trebus (MOZ) Polizeibeamte haben am Montagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle den Fahrer eines Nissan-Kleintransporters in der Fürstenwalder Straße in Trebus angehalten.

Der 42-jährige Mann legte den Polizisten einen spanischen Führerschein vor, der sich bei genauerer Betrachtung als Fälschung entpuppte, meldete die Polizeidirektion Ost am Dienstag. Der 42-Jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.