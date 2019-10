Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Stadt wird den Poller in der nördlichen Großen Straße, den ein 74-jähriger Berliner am Montagmittag mit seinem Pkw umgefahren hatte (MOZ berichtete), wieder aufbauen. Das teilte Stadtsprecherin Caroline Haitsch-Berg auf Anfrage mit. "Laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde die Stadtverwaltung beauftragt, in der Großen Straße auf Höhe des Buchladens einen Poller zu installieren. Solange kein neuer Beschluss der Stadtverordneten vorliegt, gilt dieser." Dementsprechend werde der Poller, "sobald die notwendigen Teile geliefert werden", erneuert. Über die Höhe des Schadens könne noch keine Auskunft gegeben werden, da die zuständige Firma diesen erst mal begutachten müsse. "Für die Begleichung des Schadens wird dann die Versicherung des Verursachers aufkommen." Eine Anzeige werde die Stadt nicht erstatten, da es sich um einen Verkehrsunfall gehandelt habe, "der von der Polizei aufgenommen wurde".

Die Polizeiinspektion in ­Strausberg sprach am Dienstag von einem Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. Gegen den Mann wurden Ermittlungen eingeleitet, er müsse mit einem Bußgeld rechnen. Sein Auto sei abgeschleppt worden, weil es nicht mehr fahrbereit war. Der Berliner Rentner war nach der Kollision mit dem Poller unter dem Auto noch gut 200 Meter weit gefahren. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ein Anwohner hatten das Loch provisorisch geschlossen.