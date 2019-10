MOZ

Alt Zeschdorf (MOZ) Georg Kellmann ist von Berlin nach Alt Zeschdorf gezogen, hat sich dort als junger Gründer niedergelassen. "Weil ich die Landschaften Brandenburgs liebe und mein Sohn in der Natur, anstatt im Beton aufwachsen soll." Lange Pendelwege nach Berlin kamen für ihn aber nicht in Frage. Der 31-jährige Familienvater gründete deshalb seine eigene mobile Polsterreinigung "Polsterheld" in Alt Zeschdorf, erhielt dabei Unterstützung durch den Lotsendienst der Stic-Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland.

"Mein Ziel ist es meinen Kunden eine nützliche Dienstleistung anzubieten, deren Qualität sie begeistert. Und das zu einem erschwinglichen Preis, ganz unkompliziert mit schneller Terminvergabe." Dank Branchenerfahrung und durch den Einsatz modernster innovativer Ausrüstung reinigt Georg Kellmann Polstermöbel, Teppiche, Autositze und Matratzen direkt bei seinen Kunden vor Ort, sowohl in Märkisch-Oderland als auch in Frankfurt.

Alternative zu Neukäufen

Kellmann verwendet ein hochleistungsfähiges Sprühextraktionsgerät sowie effektive und umweltfreundliche Reinigungsmittel. Für die zahlreichen Arten von Flecken und Verschmutzungen, auch durch Tiere, kommen unterschiedliche Mittel zum Einsatz. Ein normaler Haushalt habe kaum Möglichkeiten, den Schmutz auf und in Polstern vollständig zu entfernen, einschließlich der Gerüche durch Tiere sowie Milbenbefall. Auch bei relativ neuen Möbeln nisten sich schnell Milben in den Polstern ein, die sich als unerwünschte Gäste von der menschlichen Haut ernähren. Kellmann weiß, dass schon innerhalb eines halben Jahres Milben ein Sofa stark verunreinigen und Allergien auslösen können. Eine gründliche Reinigung empfiehlt sich laut Experten zufolge mindestens einmal im Jahr.

Leider wird die Lebensdauer von Möbeln, ganz zu Lasten der Umwelt, heutzutage immer kürzer, da oft einfach neue Möbel gekauft und die alten entsorgt werden - nur um die Flecken loszuwerden. Der Polsterspezialist dazu: "Das ist nicht nachhaltig und vor allem kostet das nur unnötig viel Geld. Das einzige, was noch teurer wäre, wäre dasselbe Wegwurfverhalten bei dreckigen Autositzen." Neben der Nachhaltigkeit und der großen Geldersparnis gegenüber teuren Neukäufen oder Neupolsterungen, bietet die Reinigung vom Profi noch einen weiteren Vorteil: Die Imprägnierung zur Vorbeugung weiterer Flecken. Mit dem Schutz neuster Nanotechnologie perlen Flüssigkeiten einfach ab und die Polster bleiben länger sauber.

Infos unter www.lotsendienst.net www.gründen-brandenburg.dewww.polsterheld.net