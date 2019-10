MOZ

Erkner (MOZ) Das Branchenmagazin "smago!" bezeichnete sie als jüngst als die erfolgreichste Tournee der Sparte in Deutschland: Am Sonntag um 16 Uhr gastiert die Schlager-Hitparade in der Stadthalle Erkner.

Schlagersängerin Ireen Sheer gibt bei diesem Konzert viele ihrer bekannten Songs zum Besten. Darunter ist der Dauerbrenner "Heut’ Abend hab’ ich Kopfweh". Sandro, der Sohn von Fantasy-Sänger Freddy ist ebenfalls mit von der Partie. Sein Debüt-Album "Verliebt” erschien im vergangenen Jahr. Außerdem kommt Publikumsliebling Patrick Lindner, der 1989 mit "Kloane Tür zum Paradies" in die Schlagerkarriere einstieg. Mit dabei sind auch Michael Hirte sowie Moderator und Sänger Sascha Heyna.

Konzert: Stadthalle Erkner, 20. Oktober, 16 Uhr. Tageskasse: ab 15 Uhr. Tickets in verschiedenen Kategorien ab 40,90 Euro, erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen.