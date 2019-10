Michael Anker

Neuenhagen "Es ist das zweite von fünf diesjährigen Kaminkonzerten im Schloss Neuenhagen", verkündete Schlossherr Andreas Unterberger am Samstagabend. "Ich glaube wir hatten noch nie so viele Musiker hier auf der Bühne", begrüßte er die Besucher. Der Kamin loderte bereits, als die drei Musikerinnen und drei Musiker von "Me to my Wall" den Saal betraten. Als "special guest" kündigte Andreas Unterberger Roberto Issoglio, einen gefeierten Konzert-Pianisten aus Turin an.

Im Vorfeld wurde das Konzert als kammermusikalischer Herbstabend mit melancholischem Indiefolk beworben. Als sphärischen Gitarrenpop oder Tear Drop Pop bezeichnen die Musiker um "Pegman" Torsten Füchsel ihre Musik selbst. Es wurde eine Mischung aus beidem. Schwebende Soundlandschaften, melancholisch mit deutlicher Violinenuntermalung. Musikalische Einflüsse der 1980er-Jahre, wie zum Beispiel von "The Cure", waren zu hören.

Solo am Klavier

Im zweiten Teil des Konzertes unterstütze Roberto Issoglio die Band am Klavier, bevor er zu einem Solo ansetzte. "Ich hoffe das alte Klavier hält das noch aus", entschuldigte er sich vorsichtshalber. Der Pianist und das Klavier litten gemeinsam, hielten aber durch. Roberto Issoglio spielte sehr zum Gefallen der Gäste Debussy und Beethoven. Das Publikum forderte Zugaben. Die Band antwortete mit einem weiteren Titel ihrer neuen CD und Roberto Issoglio mit Beethovens Gassenhauer "Für Elise".

"Me to my Wall" gibt es seit 2011. Erst als Trio, dann in wechselnden Besetzungen. Ein Jahr später gab die Band bereits erste Konzerte. Bis heute ist die Zahl auf über hundert Aufführungen angewachsen. "Es ist jetzt die fünfte oder sechste Besetzung dieser Band. Es ist ein offenes Projekt von Menschen die gern Musik miteinander machen", erzählt Torsten Füchsel. "Wir sind eine Amateurband, aber unser Anspruch ist, das Bestmögliche zu machen", ergänzt er.

Fortsetzung vorgesehen

So nahmen sie ihr 2017 produziertes Album "Eremitage" in dem für seine Qualität bekannten legendären Berliner Funkhaus an der Nalepastraße auf. Den Pianisten Roberto Issoglio lernte Füchsel bei Beethoven-Aufnahmen in Berlin kennen. Anschließend traf man sich in Turin zu Proben und studierten einige Titel ein. Die Weltpremiere dieser Stücke fand nun im Schloss Neuenhagen statt. "Wir überlegen gerade, ob wir im nächsten Jahr gemeinsam eine EP mit diesen Titeln produzieren", so Füchsel. Unterdessen sind im Schloss Neuenhagen drei weitere Kaminkonzerte für Oktober und November angekündigt.

