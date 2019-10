Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Womöglich nicht auf ewig wird das Museumsschiff "Carola" am jetzigen Standort an der Elisabethmühle in Zehdenick verbleiben können. Die Arbeitsgruppe "Carola" ist zu dem Ergebnis gelangt, dass das Schiff einen neuen Standort benötigt, weil es nicht mehr schiffbar ist. Die Arbeitsgruppe schlägt Alternativen vor: Der Finowmaßkahn wird an Land gehievt und am Havelweg aufgestellt oder auf dem neuen Festplatz platziert. Über die künftige Nutzung gibt es noch keine Einigung: Ein Teilmuseum kombiniert mit einer Gaststätte wäre eine von vielen Möglichkeiten.