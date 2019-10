Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ordentlich stehen acht paar Badelatschen am Beckeneingang. Ihre Besitzer werden sie die nächsten 45 Minuten nicht brauchen. In gut temperiertem Wasser des Bewegungswarmbads vom Hennigsdorfer Seniorenwohnpark (SWP) richten sich die Blicke der sieben Frauen und des einen Mannes auf Thomas Strohmeier. "Beide Arme runter, beide Beine grätschen", gibt der Physiotherapeut klare Anweisungen. Die Truppe im Wasser, jeder mit einer sogenannten Schaumstoffnudel als Hilfsmittel ausgerüstet, gehorcht aufs Wort. Und das aus gutem Grund. Auch wenn bei den Übungen gelacht wird, geht es hier nicht ums Freizeit-Plantschen. Alle in der Gruppe eint, dass sie an Osteoporose leiden. Wer daran erkrankt, der hat Probleme mit der Knochendichte. Es besteht eine erhöhte Gefahr, sich Brüche zuzuziehen.

Schwierigkeiten, Hilfe zu finden

Die Krankheit kann nicht geheilt, wohl aber in ihrem Verlauf verzögert werden. Und an dieser Stelle kommt Sabine Krause ins Spiel. Bei der 61-Jährigen wurde bei einer Untersuchung zu einer anderen Krankheit in einem frühen Stadium Osteoporose erkannt. Doch was tun? "Ich hatte Schwierigkeiten, in Hennigsdorf einen Funktionstrainingsplatz zu finden", beschreibt sie das Bemühen um die geeignete Therapie. Die Lösung, von der neben ihr mittlerweile weitere 65 Mitglieder der Selbsthilfegruppe profitieren, bahnte sich vor zwei Jahren auf dem Kongress des Bundesselbsthilfeverbands für Osteoporose an. Damals hielt in Berlin Franz Müntefering in seinem Ehrenamt als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen einen Vortrag. In einem Pausengespräch, in dem Sabine Krause ihm ihre Probleme schilderte, riet ihr der einstige SPD-Bundesvorsitzende: "Fahren Sie nach Hause und nehmen Sie die Sache in die Hand!"

Die Hennigsdorferin folgte diesem Rat und gründete in ihrer Heimatstadt eine Selbsthilfegruppe. Heute sagt sie: "Damals ist der Funke übergesprungen." Betroffene zu finden, denen es ebenfalls an Therapiemöglichkeiten fehlt, war nicht schwer. Aufwendiger und anspruchsvoller stellten sich andere Aufgaben dar: Kontakte zu Krankenkassen knüpfen, Therapieräume auftun, Physiotherapeuten finden. "Im März 2018 haben wir einfach mal mit acht Gründungsmitgliedern angefangen", erinnert sich Krause. Einem glücklichen Zufall verdankt sie es, auch die anderen Probleme recht schnell gelöst zu haben. "Auf der Hennigsdorfer Messe ‚Fit und gesund’ habe ich wichtige Kontakte knüpfen können", freut sie sich noch eineinhalb Jahre später. Unter anderem fand sie die so dringend benötigten Therapeuten. Auch bei der Suche nach den Trainingsorten ging’s voran. Heute werden neben dem Bewegungsbad im Hennigsdorfer SWP, in dem die Wassergymnastik stattfindet, zwei Hennigsdorfer Physiotherapie-Praxen für die Trockenübungen genutzt. Weil sie auch Ärzte und Apotheker ins Boot holte, können regelmäßig Vorträge angeboten werden.

Für Sabine Krause ist die Leitung der Osteoporose-Gruppe längst zu einem alltagsfüllenden Ehrenamt geworden. Derzeit setzt sie sich im städtischen Behindertenbeirat etwa dafür ein, dass beim Bau des geplanten Stadtbads die Voraussetzungen mit eingeplant werden, dass dort Wassertherapie angeboten werden kann. Sie organisiert aber nicht nur, sondern muss auch trösten. "Die erste Diagnose Knochenschwund macht Angst. Oft sind die Betroffenen erschüttert", weiß sie. "Ich versuche, diese Menschen aufzufangen." Dabei hilft nicht nur, dass sich die Hennigsdorferin als Betroffene in die Probleme hineinfühlen und dank der sieben Trainingsgruppen aktiv helfen kann. Wichtig ist auch, dass sich mittlerweile, so erzählt sie, ein aktives Gruppenleben entwickelt hat. Wer nach den Anstrengungen im Bewegungsbad wieder in die Badelatschen und in die Kleidung geschlüpft ist, geht nicht gleich nach Hause. Oft setzt man sich noch zum Plaudern ins Café des SWP.

Dieser Tage gibt es einen Grund zu feiern. Am vorigen Sonnabend war Sabine Krause wieder beim Bundeskongress. Zurück kam sie mit der Auszeichnung OsteopoRose 2019 und 500 Euro für die Gruppenkasse. Jedes Jahr werden bundesweit nur drei Selbsthilfegruppen ausgezeichnet. Dass die Seniorin den Preis schon im zweiten Jahr des Bestehens der Gruppe einheimsen konnte, beweist, wie sehr den Bundesvorstand Krauses Aktivitäten und die ihrer Mitstreiter beeindruckt haben.