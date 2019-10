Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Auf Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt kommen schwere Zeiten zu. Selbst das bislang sieglose Schlusslicht BSV Guben Nord ist für sie derzeit eine zu hohe Hürde. Die Eisenhüttenstädter unterlagen in einem vorgezogenen Punktspiel mit 0:2 (0:1).

Dabei hadern die Dynamo-Trainer Dirk Liedtke und Dietmar Brauer mit den in dieser Saison deutlich aufgetretenen Schwächen – vorn fehlende Durchschlagskraft und hinten in regelmäßigen Abständen dicke Patzer. Während der BSV seine zwei guten Torchancen durch Tobias Noack und Oliver Domin auch in zwei Tore ummünzte, ließen die Gäste klare Chancen liegen. Selbst vom Elfmeterpunkt scheiterten sie.

Sturmreihe ist ausgedünnt

Dabei dürfte gerade die Besetzung der Sturmreihe den Eisenhüttenstädtern fortan noch größere Probleme bereiten. Während der zu Saisonbeginn als Stürmer aufgebotene Jan Kretschmann wegen eines gebrochenen Oberarmes mindestens noch bis Jahresende ausfällt und der reaktivierte Mittelfeldregisseur Christian Wulff wegen einer aufgebrochenen alten Schulterverletzung sich noch bis Monatsende ausklingt, wird der ebenfalls in dieser Saison in den Sturm zurückgekehrte Christian Grätz demnächst wegen einer Roten Karte fehlen. Er musste zusammen mit dem Gubener Tobias Noack in der 78. Minute vom Feld.

Dynamo: Sebastian Grummt – Najibullah Ahmadi, Toni Seelig, Daniel Friedrich, Falk Busch – Oliver Weniger, Robert Glaser, Konstantin Klippenstein, Eddi Hantelmann (62. Dominik Ritter) – Nico Urbansky (58. Gino Lehmann), Christian Grätz

Tore: 1:0 Tobias Noack (27.), 2:0 Oliver Domin (85.) – Schiedsrichter: Felix Alich (Cottbus) – Rote Karten: Tobias Noack (76./Guben Nord), Christian Grätz (76./FSV Dynamo) – Zuschauer: 130