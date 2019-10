Jürgen Kern

Lützlow Ausgerechnet die beiden Spitzenteams der Frauen-Kreisliga wurden für das Viertelfinale ausgelost. Erinnerungen an das letzte Pokalendspiel wurden wach, aber zu einer ähnlichen dramatischen Zuspitzung kam es diesmal nicht – nicht im Entferntesten war an eine Verlängerung zu denken.

Die Gramzower Frauen waren bei ihrem 5:1-Erfolg gegen City Schwedt die dominierende Mannschaft und das bis zum Schlusspfiff. Freilich darf man nicht verkennen, dass die Schwedterinnen auf mehreren Positionen neu besetzt waren.

Anfangs noch ausgeglichen

In der ersten Viertelstunde spielte man auf Augenhöhe. Maria Heidemann (3.) mit einer ersten City-Chance, gefolgt vom VfB-Pass von Lena Giese auf Laura Marschke, die diagonal am City-Tor vorbeischoss (4.) – das waren die ersten Signale. Den Freistoß von Maria Heidemann danach konnte Justyna Mularczyk nicht im Kasten unterbringen. Gramzow kombinierte aber besser und nach einer solchen Passfolge zielte die freigespielte Madeleine Zürner am Tor vorbei. Der Druck des VfB nahm unmerklich zu. Die City-Torfrau lenkte den Schuss von Anne Drauschke an den Pfosten. Doch in der 17. Minute war es um den Gleichklang der Chancen geschehen. Plötzlich war Marschke allein vor dem Schwedter Gehäuse und erzielte die 1:0-Führung. Und neun Minuten später versuchte es das Duo Marschke und Paula Schönborn erneut, der dritte Versuch von Marschke brachte das 2:0.

Nach der Pause spielte Maria Heidemann auf ihre Schwester Janin, Zsana Drawe scheiterte aber an VfB-Torfrau Mandy Schubert (38.). Deila Wykret, die während des ganzen Spiels ziemlich untergetaucht war, scheiterte an der Gramzower Torsteherin, die glänzend parierte. Schließlich fiel in der 44. Minute mehr als die Vorentscheidung. Eine unpräzise Ablage vor dem Schwedter Tor eroberte sich Schönborn und erzielte ihren ersten Treffer zum 3:0. In der 51. und 55. Minute glänzte Peggy Kalina in zwei Szenen. Bei der ersten zeigte Citys Keeperin eine tolle Fußparade und dann wurde der Winkel zu spitz.

In derselben Minute (55.) brachte sie den Ball in die Mitte. Schönborn spitzelte das Leder zum 4:0 ins Netz. Dann beging Marschke ein Foul an Maria Heidemann im Strafraum (60.). Klaudia Markiewicz verwandelte den Neunmeter sicher zum 4:1. In der 66. Minute wurde aber der alte Abstand wiederhergestellt. Erst traf Susann Köppen den Pfosten und im Nachschuss vollendete Schönborn zur hochverdienten 5:1-Führung.

Bei City fehlte an diesem Tage nicht nur der Biss, sondern auch der Glaube an sich selbst. Bereits am Sonntag (14 Uhr) treffen beide Teams erneut im Punktspiel aufeinander. Das Pokal-Halbfinale haben ebenfalls die SpG Tantow/Krackow (10:1 gegen Göritz/Schmölln), Vierraden (8:0 gegen Crussow) und Vietmannsdorf (4:2 in Schönow) erreicht.