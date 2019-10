Clara Neuner

Elsterwerda Zum 4. Spieltag in der Verbandsliga reisten die Classic-Kegler des FC Schwedt in den Elbe-Elster-Kreis nach Elsterwerda. Auf der Anlage der Bundesligareserve des ESV Lok konnten die Schwedter bis dato noch nie punkten – auch dieses Mal gingen sie leer aus.

Bereits der Auftakt gestaltete sich sehr einseitig. Weder Frank Pachmann (507 Kegel) noch Kay-Ingo Zillmann (469) konnten den ESV-Spielern Günter Horn (549) und Rüdiger Werner (533) ausreichend Paroli bieten und gingen mit vier verlorenen Duellen von der Bahn.

In der Mittelpaarung sah der FC Schwedt weiter blass aus. Thomas Schiller (459) konnte sich wie seine Teamkollegen zuvor nicht genügend zur Wehr setzen und gab alle vier Duelle an Stefan Kläber (521) ab. Der zweite Schwedter Akteur, Thomas Schulz, (538) konnte sein Duell gegen Florian Schulze (559) ausgeglichen gestalten, musste aber auch seinen Mannschaftszähler durch das geringere Ergebnis abgeben.

Aussichtslos mit 0:4 Punkten und einem Minus von 189 Kegeln war im letzten Furchgang nur noch Ergebniskosmetik möglich. Dieser Herausforderung stellten sich die beiden Team-Besten Marcel Leverenz und Kapitän Jörg Matthies. Matthies gelang mit herausragenden 589 Kegeln der Tagesbestwert und der Duell-Sieg gegen Klaus Ziesche (567). Leverenz (540) konnte erst durch eine 160er Schlussbahn sein Duellsieg gegen Heiko Jach (528) sichern.

Am Ende verloren die Uckermärker mit 2:6 Punkten und 3102:3257 Kegeln erneut gegen den ESV Lok Elsterwerda und warten weiter auf den ersten Auswärtssieg.

Bereits am kommenden Wochenende geht der Ligabetrieb auch schon wieder weiter. Der FC Schwedt empfängt am Sonnabend die Spielgemeinschaft Semper/AdW Berlin in der Waldsportanlage. Anwurf ist um 13 Uhr.