Ernst Lieske

Joachimsthal Die zweite Mannschaft des FSV Schorfheide Joachimsthal verlor das Kreispokalspiel gegen Kreisoberligist Blau-Weiß Leegebruch mit 1:4. Zur Pause führten die Gäste aus Leegebruch schon mit 2:0 gegen den Tabellenzweiten der Kreisliga Ost.

Die erste Chance für die Legebrucher Männer von Trainer Eberhard Janotta ergab sich bereits nach fünf Spielminuten. Doch den platzierten Kopfball von Lars Effenberg parierte der Joachimsthaler Torwart Thomas Breitohr sicher, der den gesperrten Thomas Krüger vertrat. Fünf Minuten später musste er aber doch hinter sich greifen. Aus stark abseitsverdächtiger Position erzielte Jan Plorin den Führungstreffer für die Gäste. Joachimsthal spielte in dieser Phase tapfer mit. Einen Kopfball von Gordon Hahn und auch wenig später den Schuss von Paddy Höhr parierte Blau-Weiß-Torwart Robin Reschke sicher. Nach 20 Spielminuten erhöhten die Gäste auf 2:0. Den strammen Schuss von Sven Herck musste Torwart Breitohr passieren lassen. Die Joachimsthaler Reserve bäumte sich zum Ende der ersten Hälfte ordentlich auf. Doch weder Ali Kolait noch Kenny Seidel konnten mit ihren Aktionen Torhüter Reschke überwinden.

Die Gäste machen Druck

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Leegebruch den Druck. Es war nicht zu übersehen, dass die Männer aus Oberhavel die frühzeitige Entscheidung suchten. So erspielten sie sich mehrere Tormöglichkeiten. Nach einem schnellen Angriff knallte der Schuss von Effenberg nur an die Latte. Die Schorfheider Defensive konnte nicht klären und der Nachschuss von Plorin flog knapp über das Tor (55.). Doch die Gäste blieben am Drücker. Noch konnte Breitohr im Joachimsthaler Tor einen Schuss des emsigen Plorin parieren, doch in der 67. Minute war erneut Plorin zur Stelle, konnte nach einem Freistoß von Herck das 3:0 erzielen. War das die Entscheidung? Joachimsthal aktivierte nochmal alle Kräfte, spielte verstärkt nach vorn und versuchte doch noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch das Freistoßtor von Gordon Hahn nach 82 Spielminuten zum 1:3 kam zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben und im Kreispokal zu bleiben. Es kam noch schlimmer: Aus einer klarer Abseitsstellung heraus erzielte Marcel Rudolph fünf Minuten vor Spielschluss das 4:1, den Endstand.

FSV Schorfheide Joachimsthal II: Thomas Breitohr – Paul Kielblock, Norman Meene, Christian Lorenz (ab 69. Christian Pagenkopf), Kevin Brauner, Matthias Thiede(ab 40. Jeffrey Temma), Paddy Höhr, Kenny Seidel, Andy Lindt, Gordon Hahn, Ali Kolait