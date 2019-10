Udo Plate

Werder (MOZ) Die Oberliga-Handballer des MTV Altlandsberg feierten beim HV Grün Weiß Werder einen souveränen 33:24-Auswärtssieg. Auch Trainer Ralf Böhme präsentierte sich zufrieden: "Das war ein Auswärtsspiel, wie es sich jeder Trainer wünscht." Die vor diesem Spieltag punktgleichen Teams gingen mit dem Ziel ins Spiel, durch zwei Punkte den Anschluss an die Spitzenteams herzustellen. Das MTV-Ensemble musste lediglich auf Till Bartels und Yannik Scheffel verzichten, sowie auf den angeschlagenen Josip Perkovic, der die Mannschaft allerdings von der Bank aus als Offizieller unterstützte.

Den besseren Start verbuchten jedoch die Werderaner, die nach knapp vier Minuten durch Tore von Moritz Bruck mit 3:1 führten, es sollte jedoch die letzte Führung der Gastgeber sein. Mit einem 4:0-Lauf drehten die Gäste die Partie und Fabian Plaul erzielte die 5:3-Führung. Dieser Vorsprung wurde nun stetig ausgebaut.

Keeper Deisting mit Glanztaten

Den Gastgebern fehlten schlichtweg die Ideen, um die gut organisierte MTV-Abwehr zu knacken. Zudem stand ein gut aufgelegter Kevin Deisting zwischen den Pfosten, der mit Glanzparaden nicht sparte. Zur Halbzeit ging es für den MTV mit einer komfortablen 17:11-Führung in die Kabine.

Die zweite Hälfte ist schnell erzählt: Der MTV spielte seinen Stiefel souverän runter und konnte die Führung konstant bei über sechs Toren halten, auch die Umstellung auf eine offensivere Deckungsvariante brachte den Hausherren nichts. So konnte MTV-Coach Ralf Böhme unter anderem Tim Ole Neumann seine ersten Oberligaminuten schenken und auch der ehemalige Werderaner Hendrik Retschlag konnte sich in die Torschützenliste gegen seine alten Teamkollegen eintragen.

So langsam scheint die Maschine also zu rollen in den Reihen des MTV und man darf gespannt sein, wie die Mannschaft dieses positive Gefühl mit in die nächsten Partien nimmt, die deutlich schwieriger zu werden drohen. Schon am Wochenende steht wieder ein Duell gegen einen direkten Tabellennachbarn an: Dann gastiert die SG OSF Berlin um 20 Uhr in der heimischen Erlengrundhalle.

MTV Altlandsberg: Kevin Deistel Dominique Henschel – Simon Kapa (4), Arian Thümmler, (2) Florian Riegler (6), Hendrik Retschlag (2), Christian Untermann, Toni Steven Schäl (2), Dominic Witkowski (3), Meik Rockel, Philip Höhna (2), Ridha Trabelsi (8), Paul Fabian (4), Tim Ole Neumann