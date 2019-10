Aline Engelien

Berlin Der elfjährige Eisenhüttenstädter Hugo Engelien hat den Kids-Cup in Berlin gewonnen. Erstmals rückte mit diesem Wettbewerb auch der Nachwuchs beim Schwimm-Weltcup ins Rampenlicht. "Die Idee, in diesen Wettkampf den Nachwuchs zu integrieren, finde ich großartig", freut sich der Eisenhüttenstädter Trainer Harald Beige.

100 Nachwuchssportler zwischen sieben und 14 Jahren zeigten über 50 m Freistil ihr Können. Alle drei Schwimmer der BSG Stahl Eisenhüttenstadt und auch Ben Schmidt von der SG Aufbau erreichten einen Platz unter den ersten Drei in ihrer Altersklasse. Zu der schönen Medaille gab es für jeden Sportler eine Urkunde und einen Trainingsrucksack.

Schnellster aller Starter

Adrian Bruckhuisen (BSG Stahl) belegte mit 31,40 Sekunden Platz 1 bei den Zehnjährigen, seine Schwester Konstantina Bruckhuisen in 36,60 Sekunden Platz 2 bei den Neunjährigen. Hugo Engelien gewann bei den Elfjährigen Gold mit 28,56 Sekunden. Das war gleichzeitig die schnellste Zeit aller Teilnehmer beim Kids-Cup.

Bereits vor zwei Wochen stellte Hugo Engelien, Deutscher Meister im Brustmehrkampf, beim internationalen Swim-Cup in der selben Halle seine tolle Form unter Beweis. Er startete bei diesem international stark besetzten Wettkampf sechsmal und schaffte schon zu Beginn des Wettkampfjahres zwei Landesrekorde, über 50 m Brust in 33,55 Sekunden und über 200 m Brust in 2:42,55 Minuten.

Er unterbot damit seine im Juni bei den Deutschen Meisterschaften geschwommene Bestzeit fast um zehn Sekunden und gewann gegen teilweise zehn bis 15 Jahre ältere Sportler. In der offenen Bestenliste für das Land Brandenburg bis zu den Männern auf einer 25 m Bahn ist er Fünfter. Über 200 m Lagen in 2:32,64 min, 200 m Rücken in 2:33,87 min, 50 m Delphin in 31,34 min und 100 m Freistil in 1:05,35 min konnte Hugo in seiner Altersklasse ebenfalls gewinnen und erreichte viele Platz-1-Positionen in der Bestenliste für ganz Deutschland.

Da auch die australische Meisterin Milla Lawrence des Alters-Jahrgangs 2008 am Start war, die als Mädchen genauso schnell schwamm wie Hugo, hat man ungefähr eine Orientierung, wo derzeit die Weltspitze in diesem Altersbereich liegt.