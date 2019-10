Kerstin Macht

Schwedt Zehn Vereine aus zwei Bundesländern hatten zum diesjährigen Internationalen Pokalwettkampf im Aquarium Schwedt gemeldet. Auch der ESV Frankfurt 48 schickte 15 junge Schwimmer der Jahrgänge 2010 und älter an den Start. Fünf von ihnen hielten am Ende des Wettkampftages einen Pokal für die punktbeste Leistung in ihrer Altersklasse in der Hand.

Der jüngste Frankfurter, Jan-Erik Wessely (2010), schwamm über 50 m Freistil nicht nur erstmals unter 40 Sekunden (39,24 s), sondern sicherte sich damit auch den Pokal in seinem Jahrgang. Auch Corvin Morino Rudolph (09) und Max Pohland (07) erreichten über 50 m Freistil nicht nur persönlich ihr höchstes Punktergebnis, sondern waren damit auch die Pokalgewinner in ihrem Jahrgang. Corvin erkämpfte außerdem Gold über 50 und 100 m Rücken sowie 100 m Lagen und Bronze über 50 m Schmetterlingbeine. Max schlug auch in seinen anderen Rennen (50 m Rücken, 50 m Schmetterling und 100 m Freistil) jeweils als Sieger am Beckenrand an.

Exakt 1:03,81 Minuten schwamm Melina Renneberg (06) über 100 m Freistil. Das bedeutete nicht nur den Sieg über diese Strecke, sondern auch den Pokalgewinn für die punktbeste Leistung. Hinzu kamen vier weitere Goldmedaillen über 100 und 200 m Lagen, 100 m Brust und 50 m Schmetterling.

Tom-Niclas Brune holt zwei Siege

Den fünften Pokal für den ESV erkämpfte Brustspezialist Tom-Niclas Brune (05) mit seiner Zeit über 100 m Brust. Auch über 200 m Lagen setzte er sich gegen die Konkurrenz durch. Silber errang der 14-Jährige über 100 m Freistil, 100 m Lagen und 50 m Schmetterling.

Übungsleiter Marco Klame freute sich besonders über die Leistungen von Melina und Tom-Niclas über 200 m Lagen. "Beide schafften es erstmals, unter 2:40 Minuten zu bleiben. Aber auch Sophie Victoria Walter überzeugte mit ihren Zeiten über 100 m Lagen und 100 m Rücken." Die 15-Jährige wurde dafür mit Silber bzw. Bronze belohnt. Eine weitere Bronzemedaille erhielt sie über 100 m Brust.

In die Siegerlisten konnten sich auch Gina Losensky (08/100 m Rücken, 50 m Freistilbeine) und Nele Hamann (07/50 m Rücken) eintragen.