Simone Weber

Rathenow 2020 steht in Rathenow erstmals ein Bürgerbudget zur Verfügung. Wer aus diesem mit 75.000 Euro gefüllten Topf Geld erhalten soll, können Einwohner ab 16 Jahre nun online bestimmen. Seit Montag läuft auf www.machmit.rathenow.de das Voting. 27 Vorschläge werden auf der Webseite vorgestellt.

Das Voting dauert bis 10. November. Wer mitmachen will, muss mindestens 16 Jahre alt sein und sich kurz online registrieren. Nach der Abstimmung gelangen die favorisierten Projekte in den Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung und danach zur Abstimmung in die SVV.